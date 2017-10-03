Заседание Рады прерывали из-за короткого замыкания в пульте для голосования

15:47, 03 октября 2017
Политика
45 0

Короткое замыкание стало причиной запаха дыма в сессионном зале Рады.

Сейчас парламент продолжает рассмотрение пенсионной реформы / фото УНИАН

Дым в сессионном зале Верховной Рады возник из-за короткого замыкания в одном из пультов для голосования депутатов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на заседании парламента заместитель председателя ВР Оксана Сыроид.

Читайте такжеСудебная реформа после трех недель обсуждений: Рада ввела электронное судопроизводство

"Только что сообщили службы наши административные - нашли причину запаха в зале. Это было короткое замыкание в одном из пультов для голосования в зале. Все в порядке. Уже причина устранена", - сказала Сыроид.

Как сообщал УНИАН, сегодня в заседании парламента был объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале. Сотрудники аппарата ВР устанавливали причины запаха.

Сейчас парламент продолжает рассмотрение пенсионной реформы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дым в Раде#короткое замыкание в Раде#замыкание в пульте для голосования