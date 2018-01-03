В Киеве полиция задержала мужчину за псевдоминирование ресторана

13:12, 03 января 2018
Происшествия
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Из-за сообщения о «минировании» заведения было эвакуировано 140 человек.

В Киеве полиция задержала мужчину за псевдозаминировании ресторана / фото УНИАН

Столичные полицейские задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о минировании ресторана.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня около 5 часов утра по спецлинии «102» позвонил неизвестный и сказал, что в ресторане на улице Радужной «заложена бомба и наркотики».

Прибывшие на место полицейские эвакуировали 140 посетителей и персонал ресторана. Специалисты обследовали здание, где расположен ресторан, и прилегающую территорию, но опасных предметов или подозрительных веществ не нашли.

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Правоохранители установили номер мобильного, с которого поступил вызов, и абонента, которому он принадлежит. Им оказался 46-летний местный житель, который несколько часов назад посещал упомянутый ресторан, но по дороге домой решил позвонить в полицию и сообщить о «минировании».

Мужчину правоохранители задержали у него дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому объяснить свои действия он не смог.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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