Болтон считает, что США должны взять на себя ведущую роль в этом вопросе.

Бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон назвал предостережения государственного секретаря Марко Рубио от введения санкций против стран, покупающих российскую нефть, "полной чушью".

Болтон заявил, что США наоборот, должны взять на себя ведущую роль в санкциях против России, пишет The Hill. "Говорить, что мы будем ждать европейцев - это все равно, что говорить, что мы будем ждать Годо. Они нам его не предоставят", - объяснил Болтон свою точку зрения.

"А если мы его не предоставим, война на Украине будет продолжаться медленно и с высокой ценой в пользу России. Именно на это и рассчитывает Путин", - заявил он.

Напомним, вчера Рубио выступил против санкций, заявив, что США являются единственной страной, способной вести переговоры как с российским диктатором Владимиром Путиным так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Как только мы усилим санкции, наша способность выступать посредником в достижении мира уменьшится, и эта война затянется еще на два года", - счтает Рубио.

Кроме того, Болтон выразил уверенность, что после встречи президента США Дональда Трампа с Путиным на Аляске война в Украине стала еще хуже.

"После встречи с Трампом он вел себя так, будто у него развязаны руки. И я боюсь, что его восприятие ситуации в Украине сейчас верно", - сказал Болтон.

Как Болтон критикует Трампа по поводу Украины

В августе ФБР обыскало дом экс-советника и ярого критика Трампа Джона Болтона. Уже 6 лет он открыто критикует Трампа, особенно в отношении его подхода к России.

Вскоре Болтон обрушился с резкой критикой политики президента Дональда Трампа в отношении Украины. Он заявил, что она характеризуется "путаницей, поспешностью и беспорядком".

