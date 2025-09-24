Долгое время он боялся выступать без этого аксессуара.

Известный украинский певец MELOVIN впервые откровенно рассказал, почему избавился от своей культовой линзы. Он признался, что этот аксессуар для него значил.

В своем проекте "Вне сцены" MELOVIN вспомнил, что всегда боялся выйти на сцену без цветной линзы, которая долгое время была его фишкой и акцентом, благодаря которому его узнавали многие люди.

"Я очень рефлексирую по этому поводу. Я думаю, а кто я вообще без глаза, без этой линзы? Вот когда я не надевал ее, я боялся выйти на сцену. Ну как это? В ней моя сила, думал я", - рассказал он.

Однажды певец таки столкнулся со своим страхом и выступил на концерте без своего привычного атрибута. Однако, все было прекрасно и он чувствовал себя как можно лучше. Когда коллеги сообщили ему об отсутствии линзы, MELOVIN не мог поверить, что смог провести качественный концерт без своего аксессуара.

"Я бегу к зеркалу и у меня шок. Я говорю: "В смысле это я так отработал без линзы?". Я же думал, кто я без этой линзы. Возможно для кого-то звучит странно, а вот для меня это было как-то так "кто я без линзы?". Я понял, что далеко не линза меня делала. Это я наделял значением эту линзу, а не она делала меня Меловином", - признался артист.

По словам исполнителя, он придумал этот образ, как дань таким музыкальным легендам, Дэвид Боуи и Мерлин Мэнсон. MELOVIN часто выступал с кристально-голубой или темной линзой на одном глазу.

Также MELOVIN рассказал о многочисленных "уколах красоты", которые делал себе с 19 лет.

