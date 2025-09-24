Внезапная остановка эскалатора в здании ООН во вторник, когда президент США Дональд Трамп ступил на него вместе с первой леди Меланией, вызвала волну конспирологических версий в социальных сетях, пишет The New York Times.
На видео видно, как эскалатор резко остановился, как только Трамп и Мелания ступили на него. После короткой паузы первая леди продолжила подниматься. Президент прибыл в ООН для выступления перед Генеральной Ассамблеей, где неоднократно упоминал инцидент:
"Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, это эскалатор на пути вверх, который остановился прямо посередине", - сказал он.
Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик объяснил, что остановка эскалатора могла произойти из-за срабатывания механизма безопасности, который предотвращает травмы или застревание людей и предметов. Техник возобновил работу эскалатора, как только делегация США поднялась на второй этаж.
Реакция администрации Трампа
Для администрации президента инцидент стал поводом для расследования:
"Если кто-то намеренно остановил эскалатор, когда на него ступали президент и первая леди, его нужно немедленно уволить и расследовать", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Некоторые СМИ и ведущие подчеркивали возможные риски для безопасности президентской пары, назвав инцидент потенциальным саботажным действием.
Для большинства пользователей видео стало быстрым поводом для шуток и мемов, тогда как сторонники конспирологических версий выражали опасения относительно преднамеренных действий сотрудников ООН.
Выступление Трампа в ООН
Как сообщал УНИАН, во время выступления в ООН Трамп заявил, что он за семь месяцев остановил семь войн, и ни в одном из этих случаев Организация Объединенных Наций ему даже не попыталась помочь.
Он выразил сожаление, что ему пришлось этим заниматься вместо того, чтобы это делала ООН.