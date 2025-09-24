Внезапная остановка эскалатора во время входа Трампа вызвала волну конспирологических версий.

Внезапная остановка эскалатора в здании ООН во вторник, когда президент США Дональд Трамп ступил на него вместе с первой леди Меланией, вызвала волну конспирологических версий в социальных сетях, пишет The New York Times.

На видео видно, как эскалатор резко остановился, как только Трамп и Мелания ступили на него. После короткой паузы первая леди продолжила подниматься. Президент прибыл в ООН для выступления перед Генеральной Ассамблеей, где неоднократно упоминал инцидент:

"Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, это эскалатор на пути вверх, который остановился прямо посередине", - сказал он.

Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик объяснил, что остановка эскалатора могла произойти из-за срабатывания механизма безопасности, который предотвращает травмы или застревание людей и предметов. Техник возобновил работу эскалатора, как только делегация США поднялась на второй этаж.

Реакция администрации Трампа

Для администрации президента инцидент стал поводом для расследования:

"Если кто-то намеренно остановил эскалатор, когда на него ступали президент и первая леди, его нужно немедленно уволить и расследовать", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Некоторые СМИ и ведущие подчеркивали возможные риски для безопасности президентской пары, назвав инцидент потенциальным саботажным действием.

Для большинства пользователей видео стало быстрым поводом для шуток и мемов, тогда как сторонники конспирологических версий выражали опасения относительно преднамеренных действий сотрудников ООН.

Выступление Трампа в ООН

Как сообщал УНИАН, во время выступления в ООН Трамп заявил, что он за семь месяцев остановил семь войн, и ни в одном из этих случаев Организация Объединенных Наций ему даже не попыталась помочь.

Он выразил сожаление, что ему пришлось этим заниматься вместо того, чтобы это делала ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: