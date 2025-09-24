Почему Украина без НАТО имеет ограниченные шансы переломить ситуацию.

Война в Украине продолжается третий год, унося сотни тысяч жизней и сотни миллиардов долларов. Стремление к "решающему поражению России" является почти невозможной целью, которая несет риск ядерной эскалации, пишет американский дипломат, экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл для The Telegraph.

Несмотря на жесткие ограничения, Россия остается самодостаточной в продовольствии, энергии и оружии. Китай и Индия заменили ЕС в торговле, а другие страны поставляют Москве технологии и оборудование. Рубль продолжает держать позиции, а российская экономика растет.

Россия имеет значительную оборонную промышленность, мощные ВВС и ядерное оружие. Украина тратит более трети ВВП на оборону, тогда как РФ - лишь около 7%. Без прямого участия НАТО, говорится в статье, Киев имеет ограниченные шансы на перелом в войне.

Риск ядерной эскалации

Любое поражение для России станет экзистенциальной угрозой для Владимира Путина. У Кремля есть больше ядерных боеголовок, чем у США, включая гиперзвуковые ракеты и тяжелые "Сарматы". Дипломат напоминает предупреждение Джона Кеннеди после Карибского кризиса: нельзя заставлять Россию выбирать между унижением и ядерной войной.

Ранделл проводит аналогию с Первой мировой: тогда идея переговоров была отвергнута, война затянулась, а полная победа оказалась недолговечной. Теперь компромисс может предусматривать нейтралитет Украины и решение вопроса границ через референдум под эгидой ООН.

Ранделл предлагает возможный сценарий мира:

Украина берет на себя обязательства по нейтралитету (по примеру Австрии в 1955 году).

В русскоязычных регионах проводится плебисцит.

Россия получает отмену санкций и политическую реабилитацию.

Украина - масштабную помощь в восстановлении.

"Страны редко возвращают за столом переговоров то, что они потеряли на поле боя. Чем дольше длится эта война, тем больше территорий, вероятно, потеряет Украина. Экономические санкции, какими бы жесткими они ни были, не изменят политику такого лидера, как Путин, чьи родители пережили блокаду Ленинграда, в которой погибло более миллиона россиян, многие из них умерли от голода. Математика этой войны на истощение не в пользу Украины. Стремление к решительному поражению России является практически невозможной целью и несет серьезные и неоправданные риски", - заявил дипломат.

Другие заявления о завершении войны

Напомним, ранее Трамп выразил убеждение, что Украина при поддержке ЕС и НАТО имеет все шансы вернуть контроль над всеми своими территориями, оккупированными Россией.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что война в Украине "не может завершиться военным путем" и в конце концов должна закончиться за столом переговоров.

