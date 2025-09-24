Минобороны РФ редко так открыто раскрывает свои оперативные намерения, как в заявлении 23 сентября.

Заявление России о намерении наступать в Харьковской области свидетельствует о том, что она не отказалась от территориальных амбиций в отношении украинских земель.

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW), обнародованное 23 сентября заявление прямо противоречит неоднократным утверждениям РФ о том, что ее главный аппетит ограничивается Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

Аналитики предположили, что минобороны РФ сделало заявление о Харьковщине, чтобы оправдать перед россиянами текущие потери в ходе операции по захвату Купянска.

"Минобороны РФ редко так открыто говорит о своих оперативных намерениях, как в заявлении 23 сентября. Вероятно, это было сделано для создания информационного эффекта", - предположили в ISW.

Аналитики Института добавили, что пока нет подтверждений тому, что российские оккупанты частично окружили украинские войска в Купянске.

Ситуация вокруг Купянска

Ситуация в районе Купянска начала осложняться летом. Российские войска попытались проникнуть в город через газовую трубу. Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ сообщало, что Силы обороны нанесли огневое поражение россиянам и затопили эту трубу.

22 сентября спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов отмечал, что российские захватчики пытаются с севера пролазить в Купянск. Ситуация непростая, но окружения города нет.

