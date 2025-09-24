Премьера фильма запланирована на 22 октября 2025 года на Hulu.

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер хоррор-триллера "Рука, качающая колыбель" (The Hand That Rocks the Cradle), который является ремейком одноименного фильма 1992 года Кертиса Хэнсона.

По сюжету фильма, молодая женщина по имени Полли устраивается няней в состоятельную семью. Постепенно она разрушает семью изнутри – флиртует с мужем, сводит с ума жену, сближается со старшей дочерью. Ведь все это – часть тщательно продуманного плана мести.

Главные роли в ленте сыграли Майка Монро ("Пятая волна", "Наблюдатель", "Лонглегс") и Мэри Элизабет Уинстед ("Человек – швейцарский нож", "Хищные птицы", сериал "Фарго").

Также в фильме задействованы Рауль Кастильо ("Гнев человеческий", "Улыбка 2", сериал "Задание") и Мартин Старр (сериал "Чудаки и ботаны", франшиза "Человек-паук").

Сняла фильм мексиканский режиссер Мишель Гарса Сервера, для которой это вторая полнометражная работа после боди-хоррора "Huesera: The Bone Woman" 2022 года.

