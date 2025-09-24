Певец также высказался о работе с Лесей Никитюк.

Украинский певец Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков), ставший ведущим шоу "Хто зверху?", признался, боится ли он, что его будут сравнивать с одним из предыдущих ведущих проекта - волонтером Сергеем Притулой.

"Сергей Притула - это невероятный человек, талантливый ведущий, которого я обожал. Честно, не боюсь этих сравнений абсолютно. Людям свойственно сравнивать нового человека с тем, к которому они привыкли, искать знакомые образы и иметь определенные ожидания. По моему мнению, каждый ведущий имеет свой стиль подачи и каждый добавляет что-то новое от себя. И именно это добавляет изюминку в проект, и за этим интересно наблюдать зрителям", - отметил он в интервью 24 каналу.

Говоря о своей напарнице по шоу, ведущей Лесе Никитюк, Дантес заявил, что они "классные партнеры":

Видео дня

"Я считаю, что у нас здоровая конкуренция. И мне нравится, как мы дополняем друг друга, поэтому работать вместе действительно комфортно".

Также певец ответил на вопрос, пришел ли он в шоу надолго или воспринимает его как временный этап:

"Решать не мне. Но хотелось бы, чтобы это шоу продолжало жить и радовало зрителей. Довольно часто говорят, что "Хто зверху?" - это про стереотипы, но на самом деле мы их разрушаем".

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, как Дантес стал соведущим на "Хто зверху?".

Вас также могут заинтересовать новости: