Недавно в иностранных СМИ появилась информация, что популярный канадский актер Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант тайно поженились. Однако на днях представитель звезды кино отреагировал на слухи и рассказал правду.

В частности, как пишет издание E! News, агент актера отметил, что новость не соответствует действительности. По его словам, пара еще официально не оформила свои отношения.

"Это неправда. Они не женаты", - заявил представитель звезды "Матрицы".

Что известно об отношениях Киану Ривза и Александры Грант

Актер и художница впервые встретились на вечеринке в 2009 году. Однако об их романтических отношениях стало известно лишь в 2018 году, а уже через год они вместе появились на красной дорожке. 61-летний Ривз и 52-летняя Грант почти не рассказывают о своей личной жизни.

Кстати, до этих отношений Киану встречался с Дженнифер Сайм. В 1999 году она родила их мертвую дочь Аву. Позже пара развелась, а через два года Сайм погибла в автокатастрофе.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Матрицы" едва не разбился. Инцидент с Киану Ривзом произошел на автогонках.

