Комментатор иногда ходит на грани запретов Европейского вещательного союза.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко откровенно признался о штрафах во время комментирования "Евровидения", которых ему удалось избежать. По его словам, Европейский вещательный союз (EBU) пристально следит за комментаторами из всех стран.

В интервью "Коротко про" ведущий поделился тонкостями комментирования песенного конкурса "Евровидение". Он отметил, что хоть активно поддерживать свою страну и не запрещено, но комментатор должен оставаться нейтральным. Особенно EBU следит за предотвращением любых проявлений дискриминации в отношении участников.

"Болеть за свою страну не запрещено. И, конечно, эмоционально это можно делать как угодно. Но есть границы дозволенного, назовем это так. В принципе, Европейский вещательный союз выверяет буквально каждое слово, каждый жест или изображение, которое может появиться. Они внимательно следят, чтобы ни в коем случае в любом уголке планеты Земля не оскорбить чувства тех или иных людей. С комментаторами происходит так же", - рассказал Мирошниченко.

Видео дня

Тимур добавил, что любые нарушения правил наказываются штрафом. Европейский вещательный союз может заявить на вещатель определенной страны, но дело может дойти и непосредственно до комментатора.

"Все отслеживается. И если ты будешь проговаривать какие-то оскорбительные комментарии в адрес кого-то из конкурсантов или какой-то конкретной страны, то может прилететь штраф прежде всего вещателю. Ну а вещатель уже может и с тебя его попросить. Поэтому все равно надо держать голову холодной", - отметил ведущий.

Также Мирошниченко рассказал, что во время своего комментирования немного обходит систему. Он всегда отмечает факты того, что тот или иной участник как-то связан с Россией, ведь это есть в их биографии, а значит не запрещено о них сообщить зрителям.

"Например, если факт об участнике биографический, условно говоря, если тот или иной артист выступал в оккупированном Крыму, я могу это сказать. Потому что это факт. Я не призываю в эфире не голосовать за него. Я просто даю аудитории этот факт, а аудитория уже сама понимает, голосовать или не голосовать", - подчеркнул комментатор.

Недавно жена Тимура Мирошниченко, Инна показала яркую смену образа их 9-летней дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: