В Киеве "заминировали" клуб перед концертом группы Hurts

В Киеве 23 ноября перед началом концерта британского синти-поп группы Hurts сообщили о минировании клуба Stereo Plaza, где должно было состояться выступление. Об этом сообщает 112.ua.

Концерт должен был начаться в 19:00, запуск посетителей был запланирован на 18:30. Однако внутрь никого не пустили и попросили отойти от здания подальше. Работники клуба тоже сейчас находятся на улице. На месте работает взрывотехническая служба.

Напомним, что перед концертом во Львове у британской группы тоже были проблемы. Грузовик музыкантов задержали на польско-украинской границе.