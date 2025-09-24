Чем дешевле автомобиль, тем выше риск скрученного пробега.

Аферы с одометром стоят покупателям машин в нашей стране миллионы гривень каждый год. Об этом в своем новом исследовании, с которым ознакомился УНИАН, сообщают специалисты компании carVertical.

"Водители, которые неосознанно покупают транспортное средство со скрученным пробегом, не только переплачивают за автомобиль, но и могут оплатить значительные счета за ремонт. Эта проблема не ограничивается Украиной - она распространена на многих европейских рынках, чувствительных к ценам", - отмечают специалисты carVertical.

В своем исследовании carVertical проанализировала отчеты об истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025 года. Автомобили со скрученным пробегом сгруппировали по цене.

Особенно осторожными стоит быть покупателям, которые ищут недорогие авто до 225 000 гривень. 15,9% машин этого ценового диапазона, которые проверила в Украине компания carVertical, имели скрученный одометр.

В случае с машинами от 225 000 до 450 000 гривень уровень махинаций составляет 14,4%, тогда как для автомобилей от 450 000 до 670 000 гривень показатель заходился на уровне 11%.

Также сообщается, что 4,5% транспортных средств в Украине стоимостью от 1 350 000 до 1 570 000 гривень имели скрученный пробег. В диапазоне от 1 570 000 до 1 800 000 гривень этот показатель составлял 4,1%, а в сегменте от 1 800 000 до 2 000 000 гривень он увеличился до 5,8%.

Среди транспортных средств стоимостью более 2 200 000 гривень только 2,4% имели признаки махинаций с одометром.

Таким образом, в целом, чем дешевле автомобиль, тем выше риск.

"Эта тенденция характерна не только для Украины - во многих странах, где проводилось исследование, самый высокий уровень афер наблюдался в низших ценовых сегментах", - добавляют в carVertical.

Единственным способом подтвердить аферу с одометром - использовать исторические записи пробега. Однако при покупке недорогого авто водители часто стремятся сэкономить и могут не заказывать отчет об истории транспортного средства. Мошенники знают об этом и часто нацеливаются на дешевые авто.

Для предотвращения таких проблем эксперты советуют покупателям обращать внимание на несколько моментов относительно состояния салона автомобиля.

"Изношенный руль, ручка переключения передач, педали или обшивка могут свидетельствовать, что автомобиль проехал гораздо больше, чем заявлено. Если пробег незначительный, но салон выглядит сильно изношенным, это тревожный сигнал", - говорят в carVertical.

Финансовые потери от махинаций с одометром

Ранее в carVertical оценили ежегодные потери Европы от манипуляций с пробегом на уровне 5,3 млрд евро. Украинская экономика ежегодно из-за скручивания пробега недополучает примерно около 1,9 млрд гривень.

Обычные украинцы при покупке автомобиля со скрученным пробегом платят в среднем на 6,5% больше. Чем выше цена авто, тем больше потенциальные убытки. То есть покупатели элитных машин могут неосознанно переплатить тысячи гривень.

Напомним также, что недавно эксперты carVertical поделились советами по определению типичных схем мошенничества при покупке подержанного авто.

