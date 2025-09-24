Приватизация должна помочь в развитии конкурентного рынка и способствовать повышению эффективности банковской системы.

Кабинет министров установил сроки приватизации "Сенс Банка" и "Укргазбанка". Старт процедуры запланирован на 2026 год.

Об этом говорится в проекте Программы деятельности Кабинета министров Украины. Документ №14069 уже зарегистрирован в Верховной Раде, но еще должен быть одобрен парламентом.

Согласно Программе, одна из главных целей - уменьшение доли государства в банковском секторе. Отмечается, что приватизация должна помочь в развитии конкурентного рынка и способствовать повышению эффективности банковской системы Украины.

Первым шагом к подготовке "Сенс Банка" и "Укргазбанка" к приватизации станет постановление об утверждении порядка привлечения советника по продаже акций финучреждений, которое планируют принять еще в этом году.

Такой советник будет избран на конкурсной основе, а его задачей станет сопровождение сделки на всех этапах и оценка активов банков. Так, вопрос с привлечением советника должны решить до 31 октября 2026 года, после чего будет принято решение о начале продажи финучреждений.

Таким образом, старт приватизации банков припадает на вторую половину 2026 года.

Продажа "Сенс Банка" и "Укргазбанка" - что известно

В июле 2023 года НБУ принял решение о выводе с рынка "Сенс Банка" - бывшего "Альфа-Банка" и обратился к правительству относительно его национализации.

При этом Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций "Сенс Банка". В результате финцчреждение перешло в собственность государства.

В августе этого года правительство решило продать акции "Сенс Банка" и "Укргазбанка".

