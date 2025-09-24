В Киеве 25 сентября уже будет сухо, однако холодно.

В ближайшие дни погода в Украине продолжит меняться. Атмосферный фронт, который сегодня уже царит на западе и севере Украины, завтра сдвинется на юг и протянет с собой небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток. А уже 26-го сентября вся территория Украины будет принадлежать сухой солнечной, однако холодной погоде. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 25 сентября дожди вероятны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. Температура воздуха в четверг начнет выравниваться.

"Теплая, даже жаркая, сегодняшняя погода на востоке и юге Украины сменится резким похолоданием", - предупредила эксперт.

В частности, завтра в Украине ожидается в течение дня +12...+16 градусов, в южной части +15...+19 градусов. Ближайшей ночью на западе и севере вероятны заморозки на почве, а в ночные часы 26-27-го сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток.

По прогнозу Наталки Диденко, 25 сентября в Киеве ожидается сухая, солнечная, однако холодная погода.

"Ночью в столице предполагается +3...+6 градусов, в окрестностях города вероятны заморозки на почве, завтра днем в шортах уже не походишь, +12...+15 градусов", - рассказала она.

