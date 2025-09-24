Певец не скрывает пластику.

Известный украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о пластических операциях, которые уже делал себе. По словам артиста, он открыл для себя "уколы красоты" еще в 19 лет.

В разговоре с певицей Lama MELOVIN поделился откровением. Он признался, что многие мужчины боятся об этом говорить, однако, по его мнению, уход за собой - это абсолютно нормально.

"Часто думают, что мужчины не следят за собой. Следят еще как. Просто одни боятся в этом признаться, делают это втихаря. А есть такие, как я, которые говорят, что это нормально", - заявил певец.

Видео дня

Представитель Украины на "Евровидении-2017" рассказал, что начал колоть ботокс после того, как получил первую популярность, почти 10 лет назад. Тогда он исправил мимическую морщину между бровями. После этого певец взялся и за другие части лица. Единственное, что он не трогал - это скулы, ведь они появляются у него естественным путем после похудения.

"Я колю ботокс с 19 лет. У меня очень глубокая, мимическая есть морщина между бровями. Она очень глубокая и я ее всегда исправлял, подкалывал и все было прекрасно. В моем лице есть ботокс, есть филлеры. У меня сделаны губы, у меня немножко сделан подбородок. У меня нет скул, я их не делаю. Просто худеешь на 20 кг и все прекрасно. А кроме этого - это полимолочная кислота, какие-то уколы красоты, витамины. Я делал под глаза уколы, коллаген колол", - перечислил свои процедуры MELOVIN.

Напомним, что не так давно MELOVIN попал в больницу и раскрыл свой диагноз.

Вас также могут заинтересовать новости: