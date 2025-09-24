На месте работают соответствующие экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Сегодня российские оккупанты нанесли комбинированный удар, в том числе баллистикой по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

"24 сентября враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди примененных средств поражения - две баллистические ракеты "Искандер", - говорится в сообщении Сухопутных войсках Украины в Telegram.

Отмечается, что в результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. Сейчас на месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", - отмечают в ВСУ.

Прошлые удары России - что известно

Напомним, 12 августа армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В подразделении тогда заявили, что оповещение личного состава было осуществлено должным образом, однако во время перемещения в укрытия и хранилища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. В результате, погиб военный, еще более двух десятков пострадали.

22 июня враг также нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Украины, где шли занятия с военнослужащими. Тогда в командовании отметили, что удалось избежать многочисленных потерь, однако было 3 погибших и 11 раненых.

