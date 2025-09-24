По словам музыканта, он делает "только то, что необходимо".

Лидер известной украинской группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук рассказал, как ему удается сохранять потрясающую физическую форму с свои 50 лет и на концертах демонстрировать безупречный "стальной" пресс.

В интервью комику Василию Байдаку музыкант отметил, что регулярно занимается спортом.

"Я много занимаюсь спортом, и главное тут - не количество времени. Это имеет второстепенное значение. Самое важное – это должно быть на постоянной основе… Если ты делаешь это регулярно, то это тебе воздастся".

Певец добавил, что лично он не ходит регулярно в спортивный зал, а тренируется каждый день на площадке возле своего дома, а также приседает, делает упражнения на пресс и стоит в планке дома.

"Я люблю игровые виды спорта, люблю бегать, плавать, ездить на велосипеде, ходить в горы, а зал - это скучно. Я делаю только то, что необходимо, и это можно делать прямо дома", - добавил он.

Напомним, Святослав Вакарчук также рассказал, что у группы "Океан Эльзы" могло быть совсем другое название:

"Однажды Денис Глинин (ударник рок-группы, - УНИАН) принес пластинку британской классической группы Jethro Tull. Она называлась "Stormwatch". Он говорит: "Это прикольное название, может мы бы так назвались". Название прикольное, но мы так не назвались".

