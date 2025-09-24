Энергия Луны в Скорпионе открывает дверь к честности и внутреннему равновесию.

После 24 сентября 2025 года три знака Зодиака перестанут ощущать растерянность. Влияние Луны в Скорпионе помогает увидеть скрытое, проясняет сложные моменты и дает силу взглянуть правде в глаза. Для этих трех представителей зодиакального круга это станет настоящим облегчением, пишет YourTango.

Да, энергия дня может показаться насыщенной и даже острой, но именно она убирает туман сомнений, оставляя вместо него ощущение направления и внутренней устойчивости. Этот транзит учит нас сосредоточенности и честности с собой. Для трех знаков Зодиака Луна в Скорпионе несет состояние уравновешенной ясности и помогает вернуть утраченное чувство контроля над жизнью.

Овен

Луна в Скорпионе обостряет вашу способность видеть истину, Овны. 24 сентября вы внезапно осознаете, что именно мешало вам двигаться вперед, и поймете, куда направлять энергию дальше.

Это словно внутренний переворот, который показывает: пора перестать закрывать глаза на очевидное. Иллюзии больше не работают, и это приносит вам силу.

Вы понимаете свою истинную цель и ощущаете решимость следовать ей. Назад дороги нет - только движение к настоящему себе.

Телец

Для вас, Тельцы, Луна в Скорпионе становится зеркалом, отражающим то, что вы слишком долго откладывали. То, что казалось неважным, теперь требует вашего внимания.

24 сентября принесет понимание: нельзя больше тянуть время. Нерешенные вопросы только забирают силы и мешают вам двигаться дальше.

Эта Луна дает вам импульс - действовать здесь и сейчас, пока обстоятельства находятся в ваших руках. Это момент силы, который возвращает вам контроль над собственной жизнью.

Рак

Раки, если вы колебались или испытывали сомнения, Луна в Скорпионе поможет рассеять неуверенность. 24 сентября вы почувствуете, что способны принять решение окончательно - и будете уверены в его правильности.

Теперь вы понимаете: каждый ваш шаг в этот период ведет вас к росту и развитию.

Главный урок этого дня в том, чтобы доверять себе и своей интуиции. Ваш ум ясен, сердце открыто, и вы готовы строить будущее без колебаний.

