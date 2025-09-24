Привлекательность гораздо сложнее, чем просто "быть симпатичным".

Американский психолог Марк Треверс перечислил четыре неявных признака того, что другие считают вас привлекательными.

"Большинство из нас любит думать, что мы легко сможем заметить, если кто-то испытывает к нам влечение. Но на практике распознать такие признаки оказывается не так просто, как кажется", - отметил он в своей статье для Forbes со ссылкой на исследование, проведенное в апреле 2025 года и опубликованное в British Journal of Psychology.

По его словам, ученые изучили эти часто упускаемые из виду аспекты привлекательности. Результаты показали, что привлекательность гораздо сложнее, чем просто "быть симпатичным". Она формируется из комбинации черт, личных предпочтений и тонких сигналов - которые сложно свести к какой-то одной внешней особенности или черте характера.

И вот какие четыре тонких признака привлекательности, подтвержденные наукой, он перечислил:

Люди оживляются, когда вы говорите, еще до того, как увидят вас. По данным исследования, голос сильно влияет на восприятие привлекательности человека - почти так же сильно, как и лицо. Психологи давно заметили, что определенные характеристики голоса (тон, тембр, резонанс) заставляют человека выделяться. Голос также воспринимается как показатель тепла, уверенности и даже физического здоровья. Если люди оживляются, когда вы разговариваете, или задерживаются рядом, даже если разговор обычный, это может быть признаком того, что вы им нравитесь.

Вы выглядите лучше вживую, чем на фотографиях. Мы живем в обществе, которое чрезмерно увлечено изображениями. Согласно исследованию 2025 года, статичные фотографии редко отражают настоящую красоту человека. Ученые отметили, что видеозаписи без звука, на которых видно лицо и движения человека, оцениваются как гораздо более привлекательные, чем фотографии. Еще выше оценки поднимаются, если видео включает голос человека. Так что, если вам говорят "вживую вы намного лучше", воспринимайте это как комплимент.

У вас есть "свой запах". Мы редко думаем о запахе, когда оцениваем собственную привлекательность. И справедливо, ведь в исследовании 2025 года запах оказался наименее часто упоминаемым фактором в сравнении с другими признаками. Однако запах часто взаимодействует с другими характеристиками, что подтверждает предыдущие психологические исследования: он тоже передает информацию о нас, так же как и голос. Ученые доказали, что по запаху люди часто оценивают настроение, возраст, здоровье и даже личность. Если незнакомцы часто отмечают, что вы приятно пахнете, или хотят быть рядом без видимой причины, это может быть признаком того, что ваша естественная химия притягивает людей.

Вы получаете комплименты от тех, кто не испытывает к вам романтического интереса. Интересным открытием исследования 2025 года стало наблюдение за людьми одного пола. Оказалось, что влечение не всегда связано с романтикой - чаще оно отражает, насколько человек нравится или кажется совместимым другим. Если вы часто слышите комплименты о своей внешности, харизме, энергии или "вибрациях" от тех, кто явно не пытается с вами встречаться, это серьезный знак привлекательности.

