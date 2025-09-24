Также оккупанты имеют продвижение на Днепропетровщине.

Россияне оккупировали два села - Новониколаевку в Днепропетровской области и Новоивановку в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Также отмечается, что враг имеет определенные продвижения в Синельниковском районе Днепропетровской области.

"Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку, а также продвинулся вблизи Калиновского, Тернового и Новоивановки", - сказано в сообщении DeepState.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Министерство обороны РФ заявило о захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заявил, что это не соответствует действительности.

В ОСУВ "Днепр" объяснили, что на Днепропетровщине россияне используют тактику инфильтрации, то есть много малых групп, по 1-2 военных, проникают на территорию населенных пунктов, где снимают пропагандистские видео.

