Россияне оккупировали два села - Новониколаевку в Днепропетровской области и Новоивановку в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.
Также отмечается, что враг имеет определенные продвижения в Синельниковском районе Днепропетровской области.
"Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку, а также продвинулся вблизи Калиновского, Тернового и Новоивановки", - сказано в сообщении DeepState.
Война в Украине - новости с фронта
Как сообщал УНИАН, 22 сентября Министерство обороны РФ заявило о захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заявил, что это не соответствует действительности.
В ОСУВ "Днепр" объяснили, что на Днепропетровщине россияне используют тактику инфильтрации, то есть много малых групп, по 1-2 военных, проникают на территорию населенных пунктов, где снимают пропагандистские видео.