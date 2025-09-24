Техногигантам придётся инвестировать в дата-центры по 500 миллиардов долларов в год, чтобы поддерживать развитие в отрасли, говорят в Bain & Company.

Международная консалтинговая компания Bain & Company выпустила отчёт, который ставит под сомнение устойчивость нынешнего бума вокруг искусственного интеллекта.

В их исследовании сказано, к 2030 году для поддержания роста в отрасли придётся инвестировать свыше 500 миллиардов долларов в дата-центры ежегодно.

Чтобы такие вложения окупались, рынок должен приносить около 2 триллионов долларов выручки, но даже в этом случае, подчёркивают аналитики, разрыв составит примерно 800 миллиардов.

Главная причина в том, что спрос растёт быстрее, чем технологии способны его покрыть. Закон Мура уже почти остановился, а требования к обучению моделей удваиваются куда быстрее.

Поэтому индустрия вынуждена не повышать эффективность, а банально масштабировать мощности. В результате, по прогнозу, энергопотребление ИИ достигнет 200 ГВт к 2030 году, причём половина придётся на США. Это потребует радикальных апгрейдов энергосетей, гигантских объёмов оборудования для охлаждения и десятилетних циклов строительства.

Тем временем корпорации продолжают наращивать бюджеты: Microsoft расширила расходы на дата-центры в Висконсине до 7 миллиардов долларов, Amazon, Google, Meta и xAI вливают миллиарды в инфраструктуру. Но даже таких масштабов, отмечают в Bain, может оказаться недостаточно, чтобы закрыть разрыв между капитальными затратами и доходами.

Ранее мы рассказывали, что Nvidia вложит до $100 млрд в разработчика ChatGPT для постройки новых дата-центров. Масштаб проекта оценивается минимум в 10 ГВт вычислительных мощностей.

