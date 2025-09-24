Враг гонит в бой даже раненых, увеличил использование дронов-камикадже "Молний", пытается перерезать логистику Сил обороны.

Россияне хотят взять Донецкую область "в клещи", в частности на северном участке штурмуют малыми пехотными группами под прикрытием большого количества дронов.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал и.о. заместителя командира 3 мехбата "Fireflies" 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Роман "Говерла" Копаница.

По его словам, на севере Донецкой области (Лиманское направление), где зона ответственности его подразделения, интенсивность штурмовых действий врага не спадает - она как была неделю, месяц назад, так и сейчас.

"Одно из основных направлений ударов россиян - зайти в Славянск, Краматорск с севера, а с юга - через Покровск они хотят взять Донецкую область в клещи", - отметил Копаница.

По его информации, россияне уже имеют дефицит живой силы на этом участке фронта, но не оставляют попыток вклиниться в оборонительные позиции Сил обороны.

"Они осуществляют штурмы малыми пехотными группами по 1-2-3 иногда 4 человека. Но это уже считается большая штурмовая группа - 4 человека. Еще враг применяет штурмы на мотоциклах. Преимущество здесь - скорость. Но мы стараемся их находить еще на точке выдвижения и тогда их удается поражать еще до того момента, когда доберутся до нашего переднего края. Основная задача в этих штурмах их - это вклинивание в наши рубежи между позициями и начать "закапываться", - говорит военный.

Копаница отмечает, что о дефиците кадров у врага свидетельствует то, что в составе пехотных групп идут и такие, кому уже и за 60 лет, идут и храме, и раненые.

"Это не останавливает россиян. Их командиры толкают их вперед, несмотря на ранения и истощение", - подчеркнул Копаница.

Россияне прикрывают эти штурмовые группы дронами. В целом, по словам военного, вражеских дронов очень много в воздухе.

"Сейчас активно участились пролеты их "Молний". И сейчас их дроны начали активно перерезать нам логистические пути из Славянска в Изюм. Эта трасса уже перерезается их дронами, поэтому мы стали меньше ее использовать для логистики. Но там мы строим ряд инженерных укрытий, сооружений, чтобы улучшить наши логистические позиции", - рассказал Копаница.

Как сообщал УНИАН, россияне перебросили в Донецкую область подразделения, в том числе элитные, с других направлений, в частности Сумского.

По словам военного эксперта, ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, сейчас вокруг Покровска Силам обороны удалось выстроить достаточно мощную оборону, чтобы удерживать город в течение длительного времени. По его мнению, в ближайшие 2-3 месяца будет решающая битва за Славянск и Краматорск. Россияне будут пытаться дойти до этой агломерации с разных сторон.

Дикий убежден, что для россиян политически крайне важно оккупировать всю Донецкую область до конца 2025 года. А ключевым для этого является оккупация густонаселенной агломерации Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

