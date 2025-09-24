Курс гривни к евро установлен на уровне 48,66 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

В то же время, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,42/41,45 грн/долл., а евро - 48,68/48,70 грн/евро.

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,91 грн/евро, а курс продажи - 48,77 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке 24 сентября вырос на 10 копеек и составляет 49,20 гривни за евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что сейчас евро имеет значительно меньший потенциал для роста, чем доллар. Таким образом на среднесрочном горизонте динамики курсов, для доллара движение вверх более вероятно.

