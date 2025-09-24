Там заявили, что не могут изменить реалии своего географического расположения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что он удивлен фактом закупки российских энергоносителей некоторыми странами Европы и собирается говорить об этом в частности с венгерским премьером.

Свой комментарий Сийярто опубликовал на странице в Facebook.

"Мы поддерживаем усилия президента США по достижению мира всеми возможными способами. Однако мы не можем изменить реалии нашего географического расположения", - отметил он.

Видео дня

Последние заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп накануне высказался о состоянии российской экономики: "Российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается. Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную армию".

При этом Трамп добавил, что поговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о закупках российских ресурсов Будапештом.

Он также заявил, что в Вашингтоне очень уважают борьбу, которую ведет Украина. При этом он считает, что война будет продолжаться еще долго. Он добавил, что для России война против Украины должна была быть быстрой, но сейчас достижения Москвы не выглядят выдающимися.

На вопрос о том, все ли он еще доверяет Путину, Трамп ответил, что сообщит через месяц. Президента США также спросили, будет ли Вашингтон предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям ЕС. По словам Трампа, об этом будут говорить.

Вас также могут заинтересовать новости: