Через несколько дней Трамп предложит Зеленскому "подписать капитуляцию или слетать на Марс с прощенным им Маском", пишет опальный политик.

Бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на резкий поворот президента США Дональда Трампа в сторону Украины.

В своем Telegram-канале одиозный политик объявил, что лидер США якобы попал в "альтернативную реальность", но верит, что "Трамп вернется.

"Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "Какая слабая Россия"... В этой реальности все иначе. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика "бандеровской" Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден. Но Трамп не такой! Не сомневаюсь - он вернется. Он всегда возвращается", - напыщенно заявил Медведев.

Видео дня

Он прогнозирует, что через несколько дней Трамп предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому "подписать капитуляцию или слетать на Марс с прощенным им Маском".

Заявления Трампа об Украине

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп развернул на 180 градусов один из важнейших принципов своей внешней политики, заявив, что Украина может выиграть войну. Как пишет The Atlantic, Трамп дал понять, что он сыт по горло Кремлем, но это не значит, что он уверен в победе Украины, и такое прозрение лидера США может не продлиться долго.

Издание Sky News назвало несколько причин, почему Трамп внезапно перешел от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю.

Вас также могут заинтересовать новости: