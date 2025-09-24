С начала войны России против Украины индекс оборонных европейских компаний вырос более чем на 200%.

Акции европейских оборонных компаний выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть оккупированные Россией территории, пишет Reuters.

Отмечается, что из-за заявлений американского лидера индекс европейских аэрокосмических и оборонных компаний вырос на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам. При этом с начала полномасштабной войны России против Украины оборонный индекс увеличился более чем на 200%.

Крупнейшая оборонная компания Европы BAE Systems подорожала на 1,4%. Акции крупнейшего производителя боеприпасов в Европе Rheinmetall выросли примерно на 2%, а акции шведской компании Saab выросли на 5% и достигли самого высокого уровня с середины июля.

Испанская оборонно-технологическая компания Indra выросла примерно на 3%, акции Hensoldt на 4,6%. Акции Renk и итальянской Leonardo выросли примерно на 3%. Бумаги французской Thales и Dassault Aviation поднялись в пределах 1,6-1,9% каждая.

"Изменение риторики Трампа о возвращении Украиной своих территорий выглядит как заметный сдвиг по сравнению с ситуацией еще несколько недель назад, когда он был настроен заключить соглашение с Владимиром Путиным без участия Украины. Это уже значительное изменение в восприятии и может свидетельствовать о том, что война продлится дольше, а поддержка США для НАТО остается твердой", - отметил стратег Saxo Markets Нил Уилсон.

По его словам, рост напряженности между НАТО и Россией - очевидный фактор роста спроса на акции оборонных компаний.

"Разворот президента США по Украине сегодня подталкивает оборонные акции вверх", - добавил аналитик брокерской компании CMC Markets Йохен Штанцль.

Однако, пока нет никаких признаков того, что последние комментарии Трампа будут сопровождаться изменением политики Вашингтона или новыми санкциями против Москвы.

Заявления Трампа об Украине

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина имеет все шансы отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ. По его словам, российский диктатор Владимир Путин столкнулся с огромными экономическими трудностями, поэтому он считает, что сейчас время для того, чтобы Киев действовал.

Издание Sky News отметило, что последние заявления президента США могут быть связаны с военными и экономическими реалиями на местах - потерями РФ и устойчивостью Украины. Также еще один важный фактор - давление со стороны союзников и желание Трампа избежать критики со стороны Сената.

