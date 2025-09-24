Возглавила антирейтинг столица европейской дипломатии Брюссель.

Бельгийскую столицу Брюссель, которая в последнее время приобретает все большую популярность среди туристов, признали наиболее опасным городом Европы, учитывая уровень преступности с применением оружия на ее улицах.

Согласно недавнему исследованию Euronews, сейчас в Европе в целом растет уровень бандитского насилия – от перестрелок из автоматического оружия до убийств подростков, а кроме бельгийской столицы среди самых опасных городов континента оказались Стокгольм (Швеция), Марсель (Франция) и Амстердам (Нидерланды).

В рамках своего исследования Euronews проанализировал крупные европейские города, где чаще всего случаются перестрелки, а также те, которые остаются свободными от бандитского насилия и преступлений с применением оружия.

Видео дня

В то же время его авторы подчеркивают, что это не научное исследование – во многих странах полиция не ведет детальной статистики, и не все столицы ЕС публикуют такие данные. Вместо этого исследователи опирались на национальные отчеты и сообщения прессы, сравнивая их с размером городов.

При этом большинство проанализированных городов являются столицами, однако также в рейтинг был включен французский Марсель -– "ситуация там была настолько драматичной, что ее трудно игнорировать". Сосредоточение внимания на столицах также означает, что некоторые балканские страны, где преступления с применением оружия являются довольно распространенным явлением, были опущены.

Самые опасные города Европы в 2025 году:

Брюссель – это не только столица европейской дипломатии, но и столица ЕС по преступлениям с применением оружия. В этом году Брюссель является самой опасной столицей в Европе с точки зрения насилия с применением оружия. Активность банд наркоторговцев возросла в районах Андерлехт и Моленбек. К середине августа было зарегистрировано 57 перестрелок, 20 из которых произошли во время летних каникул. Прокурор Жульен Муаньил предупредил, что "любой житель может быть поражен случайной пулей", и призвал к скоординированным действиям против банд. Между тем, министр внутренних дел Бернар Квинтен поддерживает введение военных патрулей и расширение сети наблюдения в чувствительных районах города.

– это не только столица европейской дипломатии, но и столица ЕС по преступлениям с применением оружия. В этом году Брюссель является самой опасной столицей в Европе с точки зрения насилия с применением оружия. Активность банд наркоторговцев возросла в районах Андерлехт и Моленбек. К середине августа было зарегистрировано 57 перестрелок, 20 из которых произошли во время летних каникул. Прокурор Жульен Муаньил предупредил, что "любой житель может быть поражен случайной пулей", и призвал к скоординированным действиям против банд. Между тем, министр внутренних дел Бернар Квинтен поддерживает введение военных патрулей и расширение сети наблюдения в чувствительных районах города. Стокгольм – от мирной столицы до очага насилия. До августа 2025 года в столице Швеции было зарегистрировано 55 перестрелок, в результате которых погибли девять человек. Преступления с применением огнестрельного оружия растут по всей стране – только в этом году уже произошло 113 перестрелок и 33 смертельных случая. Банды наркоторговцев нанимают подростков-убийц и прибегают к оружию и взрывчатке. Этот образ контрастирует с прежним имиджем Швеции как безопасной страны.

– от мирной столицы до очага насилия. До августа 2025 года в столице Швеции было зарегистрировано 55 перестрелок, в результате которых погибли девять человек. Преступления с применением огнестрельного оружия растут по всей стране – только в этом году уже произошло 113 перестрелок и 33 смертельных случая. Банды наркоторговцев нанимают подростков-убийц и прибегают к оружию и взрывчатке. Этот образ контрастирует с прежним имиджем Швеции как безопасной страны. Марсель – оплот наркомафии. В прошлом году в Марселе в результате стрельбы, связанной с наркотиками, погибли 24 человека (49 в предыдущем году). Эксперты отмечают, что спад связан не с действиями полиции, а с окончанием клановой войны. В этом году местная пресса сообщила о двух смертельных случаях, хотя официальных данных пока нет.

– оплот наркомафии. В прошлом году в Марселе в результате стрельбы, связанной с наркотиками, погибли 24 человека (49 в предыдущем году). Эксперты отмечают, что спад связан не с действиями полиции, а с окончанием клановой войны. В этом году местная пресса сообщила о двух смертельных случаях, хотя официальных данных пока нет. Амстердам – меньше перестрелок, больше взрывов. Официальной статистики не хватает, но СМИ сообщают о росте количества бомбовых атак – 197 в 2023 году, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Перестрелок было меньше: было выявлено семь серьезных инцидентов, один из которых смертельный.

Города Европы с умеренным риском преступности

Между тем, Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Афины (Греция), Лиссабон (Португалия), Рим (Италия) и Мадрид (Испания) сообщали о перестрелках, связанных с бандами, но риск для прохожих ниже.

Столицы с низким уровнем риска – Бухарест (Румыния), Любляна (Словения), Никосия (Кипр), Прага (Чехия), Рига (Латвия), София (Болгария), Вена (Австрия) и Загреб (Хорватия) имеют лишь единичные инциденты с оружием.

Самые безопасные города Европы

Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Хельсинки (Финляндия), Вильнюс (Литва), Будапешт (Венгрия), Варшава (Польша), Братислава (Словакия), Валлетта (Мальта), Таллинн (Эстония), Люксембург – здесь почти нет перестрелок, а те, что случаются, являются случайными.

Где туристам безопасно отдыхать

Как сообщал УНИАН, ранее собственный рейтинг самых безопасных городов Европы представил туристический оператор Riviera Travel. Довольно неожиданно возглавил его хорватский город Дубровник, который считается одним из самых переполненных туристам европейских городов.

В то же время бывалая соло-путешественница Эмили Лакстон назвала пять популярных туристических стран мира, куда лучше не ездить в одиночку.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.