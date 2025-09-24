Командир самолета отметил, что такие попытки являются распространенными в этом районе и влияют как на гражданские, так и на военные рейсы.

Во время полета над Калининградом самолет, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, подвергся попытке вмешательства в работу системы GPS.

Как сообщает DEMOCRATA.ES, самолет направлялся на авиабазу Шауляй в Литве. Отмечается, что инцидент, целью которого было выведение из строя GPS военного самолета, не имел последствий, поскольку самолет оборудован для приема сигналов от военного спутника. Присутствующий командир отметил, что такие попытки являются распространенными в этом районе и влияют как на гражданские, так и на военные рейсы.

"Вместе с министром на борту самолета также были члены семей военнослужащих отряда VILKAS и журналисты. Поездка включала встречу с министром обороны Литвы с целью укрепления сотрудничества с НАТО и противодействия действиям России", - пишет издание.

Нарушение воздушного пространства Эстонии

Как сообщал УНИАН, после нарушения воздушного пространства РФ Эстония готова принять британские F-35 с ядерным потенциалом. Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что это решение обсуждается на фоне последних инцидентов: на прошлой неделе три российских МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство, находясь в пределах границ НАТО в течение 12 минут.

Эстония не имеет собственных истребителей, поэтому на авиабазе Амари регулярно несут службу британские F-35 и Typhoon, а также самолеты других союзников. Министр обороны подчеркнул, что любые действия НАТО должны быть пропорциональными и приниматься в каждом конкретном случае.

