Блогершу захейтили за неправильно написанное слово.

Блогер Даша Квиткова в очередной раз нарвалась на хейт. Подписчики осудили девушку за орфографическую ошибку. Она не стала молчать и резко ответила критикам.

На днях Квиткова опубликовала stories в Instagram, в которой рассказала о своих осенних покупках, однако была раскритикована. Внимательные подписчики заметили ошибку в написании слова "осень".

"В детстве, когда я делала ошибку, мама заставляла меня писать это слово на листочке, чтобы запомнить. Да, я виновата, ошиблась. Утром уже выписывала это слово, но я не знала, пока не открыла директ, что мы живем во времена, когда за ошибку казнят", - с юмором отреагировала Даша и показала, как много раз переписала слово правильно.

Блогерша серьезно подошла к делу и даже провела мини-урок по украинскому языку для своих подписчиков, отметив, что не стесняется признать свою ошибку.

"Друзья, директные войска не дремлют, поэтому они поспешили указать мне о том, что я сделала ошибку. Мне не стыдно это признать, я пропустила. На сторис должно было быть: "шукали пару взуття на осінь". Слово "осінь" употребляется в винительном падеже. Вариант "на осень" - это калька с русского, в украинском языке такого нет. Пример: "шукали взуття на осінь". Закрыли учебники, всем 5", - написала она.

Недавно Даша Квиткова нарвалась на хейт по другой причине. Она снялась в необычной фотосессии с "ранами" на теле.

