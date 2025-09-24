Скорее всего, проблема кроется в iOS 26.

Серия iPhone 17 отлично продаётся но не обходится без проблем. Всё больше владельцев новых моделей - iPhone 17, 17 Pro, Pro Max и iPhone Air - жалуются на перебои с Wi-Fi.

Сообщается, что соединение обрывается при разблокировке устройства, смартфон на несколько секунд теряет сеть, а затем снова подключается.

Похожие сбои затрагивают и другие функции: Bluetooth и беспроводной CarPlay. Судя по обсуждениям на Reddit, проблема часто появляется при использовании Apple Watch. Некоторые пользователи отмечают, что если заблокировать часы или отключить у них Bluetooth, разрывы происходят реже.

Видео дня

Причина, по всей видимости, связана не с железом, а с iOS 26. В этом поколении Apple перешла на собственный N1-чип с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, и именно программное обеспечение, похоже, даёт сбой. Те, кто установил iOS 26.1 beta, сообщают о более стабильной работе Wi-Fi.

Возможные временные решения:

обновить систему до iOS 26.1 beta;

заблокировать Apple Watch или отключить у них Bluetooth;

изменить настройки роутера (например, отключить Multi-Link Operation или разделить диапазоны 2,4 и 5 ГГц);

Ранее мы рассказывали, что тест на прочность подтвердил главный недостаток новых iPhone. Переход от титана к алюминию в iPhone 17 Pro привел к тому, что смартфоны легко поцарапать.

Вас также могут заинтересовать новости: