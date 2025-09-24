Не все наши части тела одинаково полезны - узнайте, какие 6 органов не выполняют никаких функций.

Хотя человеческий организм поражает своей сложностью, но все же он не безупречен. Некоторые части тела не выполняют никакой полезной функции или даже могут вредить нам. Такие органы называют рудиментарными. Для наших далеких предков они могли быть важными, но в ходе эволюции стали бесполезными.

Мы назвали самые известные рудиментарные органы человека, которые совсем нам не нужны. Возможно, в будущем они совсем исчезнут.

Какие органы относятся к рудиментарным

Первая часть тела, которая многим приходит на ум - это аппендикс. Однако он не считается совсем бесполезным, поскольку является "хранилищем" важных для микрофлоры кишечника. Вместо него назовем шесть действительно ненужных органов.

Ушные мышцы

Около 15% людей умеют двигать ушами, поскольку у них сохранились соответствующие связки. Предки людей могли шевелить ушными раковинами, чтобы лучше определить направление звука. Для современных Homo Sapiens это утратило смысл, и единственная "польза" от таких мышц - возможность похвастаться перед друзьями.

Зубы мудрости

Восьмые моляры или "восьмерки" не только нам не нужны, но и могут причинять большой дискомфорт. Не говоря уже о трате больших сумм денег для их удаления. У древних людей зубов было больше, поскольку они питались более твердой пищей. За сотни тысяч лет наша челюсть уменьшилась, а рудименты остались.

Третье веко

Во внутренней части глаза у нас есть небольшой розовый отросток - всё, что осталось от мигательной перепонки. У животных эти мембраны покрывают глаза и защищают от механических повреждений. Для нас это лишь рудиментарные органы.

Волосы на теле

Волосяной покров утратил значимость, когда человек начал постоянно носить одежду. Некоторые волосинки выполняют важные функции, например, ресницы защищают глаза от пыли. Но на руках и ногах они больше не нужны.

Мурашки на коже

Такой эффект вызывают особенные мышечные волокна, при сокращении которых волосинки становятся дыбом. Как и сами волосы, эти органы человека уже не выполняют прежнюю функцию. Наши далекие предки могли контролировать их, чтобы "поднять" шерсть при замерзании и таким образом согреться.

Мужские соски

На вопрос "какой самый бесполезный орган у человека", пожалуй, нет лучшего ответа. Соски не только не нужны мужчинам, но еще и могут воспаляться. А появляются они из-за того, что у эмбрионов примерно до 6 недели беременности нет половых различий, поэтому у них закладываются одинаковые структуры. Примерно на 7 неделе определяется пол плода и начинают развиваться половые признаки. Но у мужских эмбрионов соски остаются, поскольку "убирать" их природа не умеет.

