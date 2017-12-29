Газ, дымовые шашки и подожженные шины: в Киеве подрались активисты и охранники стройки (фоторепортаж, видео)

Камни, газ и дымовые шашки летали в элитном районе Киева, в частном секторе на улице Мичурина, 44.

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Два десятка активистов выкрикивали, что земля захвачена незаконно. Доказывали, что есть решение суда, запрещающее строительство 7-этажки.

А потом они подожгли шины и забросали защитников застройки камнями. Те отбивались слезоточивыми баллончиками и водой из брандспойтов. При этом полиция просто наблюдала и не вмешивалась.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Святошинском районе Киева произошли столкновения между жителями многоэтажек и охраной строительной площадки.