Газ, дымовые шашки и подожженные шины: в Киеве подрались активисты и охранники стройки (фоторепортаж, видео)
18:35, 29 декабря 2017Происшествия
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Конфликт произошел в Печерском районе между активистами и охранниками стройки.
В Киеве на Печерске подрались митингующие и охранники стройки
Камни, газ и дымовые шашки летали в элитном районе Киева, в частном секторе на улице Мичурина, 44.
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Два десятка активистов выкрикивали, что земля захвачена незаконно. Доказывали, что есть решение суда, запрещающее строительство 7-этажки.
А потом они подожгли шины и забросали защитников застройки камнями. Те отбивались слезоточивыми баллончиками и водой из брандспойтов. При этом полиция просто наблюдала и не вмешивалась.
Как сообщал УНИАН, в ноябре в Святошинском районе Киева произошли столкновения между жителями многоэтажек и охраной строительной площадки.
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