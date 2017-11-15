Газовые баллончики и файеры: в Киеве произошли столкновения между охраной застройщика и активистами (видео)

В Киеве вечером произошли столкновения между жителями многоэтажек и охраной строительной площадки, которая возникла накануне утром.

Люди протестовали против застройки, однако не смогли повалить забор, который появился посреди сквера на улице Львовской в Святошинском районе столицы, говорится в сюжете ТСН.

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Попытке снести забор помешали молодчики спортивной внешности, которые применили против местных жителей газовые баллончики. Свои действия охранники объяснили тем, что защищают частную собственность. Присутствие этих людей активисты встретили скандированием "Позор!". В результате столкновений один человек госпитализирован.

Активисты из числа жителей близлежащих домов рассказали, что застройщик пытался начать работы в сквере еще в августе, но забор установил только сейчас. С их слов, вызванные сотрудники столичного благоустройства зафиксировали факт нарушения протоколом. В свою очередь адвокат застройщика убеждает, что все необходимые документы для работ у него есть.

Достичь согласия стороны пока не смогли, поэтому участники протестной акции и охранники забора планируют оставаться на месте до утра. Рядом дежурят полицейские и медики скорой помощи.