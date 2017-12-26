В Крыму зверски убили участницу "русской весны" на Донбассе (фото)

В Севастополе зверски убили активную участницу так называемой "русской весны" на Донбассе Викторию Макарову.

По предварительной информации, женщину убили, когда она возвращалась домой. У нее осталось двое несовершеннолетних детей, муж находится на Донбассе в рядах террористов, передают "Новости Крыма", ссылаясь на информацию так называемого "Союза добровольцев Донбасса г. Севастополь".

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Убийца, по данным "Союза", пока еще не найден. Сейчас организация собирает средства на похороны Макаровой.

Возможные версии, причины и обстоятельства произошедшего пока не комментируют, ссылаясь на то, что расследованием занимается следственное управление Следственного комитета России по Севастополю.

Следком подтвердил факт убийства жительницы Севастополя Виктории Макаровой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы СК по Севастополю Ольга Постнова. "Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 (убийство)", — подчеркнула она в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря на подконтрольной Украине территории Донбасса правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали - на теле есть следы резаных ран.

Убитая семья оказалась ближайшими родственниками кума Виктора Януковича Валерия Ширы.