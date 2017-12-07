Ради мести или наживы: зверски убитая семья на Донбассе оказалась родней кума Януковича - СМИ

Убитая семья в Великих Новоселках Донецкой области - ближайшие родственники кума Виктора Януковича Валерия Ширы. Об этом "Стране" рассказали жители поселка.

Убийство произошло вчера, 6 декабря, на подконтрольной Украине территории. Правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали - на теле есть следы резаных ран.

Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича.

Убитая женщина была его дочерью, мужчина - зятем, а юноша - внуком. Соседи говорят, что сам Шира сейчас живет в Донецке, на неподконтрольной территории.

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Версии о мотивах преступления у соседей расходятся. Семья Ширы жила в хорошем, по местным меркам, доме, и у них было, "что взять". Убитый зять Ширы был крупным фермером.

"Раньше у Ширы тут был огромный дом, прямо "дворец", но его уже разобрали буквально до кирпичей", - рассказала жительница поселка.

Другие опрошенные жители Великих Новоселок считают, что это могла быть месть семье видного "регионала".

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