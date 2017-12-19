В Одесской области полицейские задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку

В городе Измаиле Одесской области полицейские задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать 11-летнюю девочку.

Читайте такжеВ Одессе завершено расследование резонансного убийства 17-летней студенткиКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне около 20.30 в дежурную часть Измаильского отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина на пересечении улиц Циолковского и Лермонтова пытался изнасиловать ее дочь.

«Угрожая физическим насилием и разорвав на ней белье, он демонстрировал свои половые органы и заставлял ребенка вступить с ним в половую связь. К счастью, девочке удалось убежать – она начала громко кричать и вырвалась. Злоумышленник скрылся», - сообщили в отделе.

По словам начальника Измаильского отдела полиции полковника полиции Романа Галкина, получив сообщение о покушении на изнасилование, весь личный состав отдела полиции был ориентирован на розыск преступника. В результате его личность была установлена. Злоумышленником оказался 45-летний мужчина, который не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

За совершение преступления по ч.1 ст. 15, ч.3 ст. 152 Уголовного кодекса ("покушение на изнасилование"), подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Следственные действия продолжаются.