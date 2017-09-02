На Одесщине задержали педофила, который три дня голый прятался в кукурузе (видео)

На Одесчине после четырех дней поисков задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки.

После преступления он все это время прятался в кукурузном поле, говорится в вечернем сюжете ТСН.

Полиции подозреваемый рассказал, что пришел домой к бывшей сожительнице, но там застал лишь ребенка. Девочка попросила знакомого ей мужчину помочь на кухне, и он связал ее, затащил на чердак и поиздевался. Мать ребенка обратилась в полицию, которая начала прочесывать местность. Помогали и местные жители, над полем в небо даже поднимали квадрокоптеры.

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В конце концов подозреваемый попал в одну из полицейских засад.

"Большая благодарность пограничникам, которые совместно с нами, используя тепловизоры, четыре дня выполняли розыскные мероприятия. Нацгвардии, которая помогала нам прочесывать местность. Жителям, это охотники. Этот негодяй фактически три дня голый просидел в кукурузном поле", - рассказал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.