В Тернополе нетрезвый водитель Lexus сбил супругов на остановке общественного транспорта
Мужчину и женщину госпитализировали с травмами. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови водителя на 0,08 промилле превышает норму.
В Тернополе пьяный водитель сбил супругов на остановке общественного транспорта. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, 27-летний водитель Lexus из-за скользкого дорожного покрытия не справился с управлением и допустил наезд на мужа и жену, которые в то время стояли на остановке общественного транспорта на ул. Золотогорськой.
Читайте также"Скорость достигала 190 км/ч": в Киеве после погони задержали водителя Mazda 3 (фоторепортаж, видео)
Виновник сразу сообщил об аварии на спецлинию 102. Пострадавших забрала карета скорой помощи. Их госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.
Водителя доставили в медучреждение, где он прошел алкотест. Результат – 0,28 промилле алкоголя в крови. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Как сообщал УНИАН, недавно в Сумах пьяный офицер полиции протаранил патрульный автомобиль.