В Тернополе нетрезвый водитель Lexus сбил супругов на остановке общественного транспорта

В Тернополе пьяный водитель сбил супругов на остановке общественного транспорта. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, 27-летний водитель Lexus из-за скользкого дорожного покрытия не справился с управлением и допустил наезд на мужа и жену, которые в то время стояли на остановке общественного транспорта на ул. Золотогорськой.

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Виновник сразу сообщил об аварии на спецлинию 102. Пострадавших забрала карета скорой помощи. Их госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи.

Водителя доставили в медучреждение, где он прошел алкотест. Результат – 0,28 промилле алкоголя в крови. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Как сообщал УНИАН, недавно в Сумах пьяный офицер полиции протаранил патрульный автомобиль.