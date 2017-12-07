В лесу под Киевом нашли труп молодой девушки (фото)

В среду, 5 декабря, в Броварском лесу под Киевом нашли бездыханное тело девушки. Об этом сообщает местный сайт atbrovary.org, ссылаясь на данные полиции.

Труп заметили люди, которые собирали дрова неподалеку кафе "В лесу". Личность потерпевшей установлена - это 26-ти летняя жительница Броваров Алина Привалова, которая жила в одном из общежитий по ул. Независимости.

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Что случилось, неизвестно, но в полиции сообщили, что женщина была склонна к употреблению алкогольных напитков. В ночь на 5-е декабря женщина находилась в ресторане "Мангал-парк". Об этом рассказала его директор Юлия Шумейко.

"Мы стараемся работать до последнего клиента, а Алина (потерпевшая) сидела и выпивала с работниками кафе "В лесу" очень долго. Кстати, когда потерпевшая работала в кафе "В лесу". Употребив большое количество алкоголя, Алина со всеми попрощалась и сказала, что пойдет домой через лес", - сообщила она.

В полиции говорят, что результатов экспертизы еще нет, но убийство можно отбросить, поскольку следов насильственной смерти на теле нет.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Дарницком районе Киева обнаружили обезглавленное тело.