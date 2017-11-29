В Киеве нашли обезглавленный труп (фото)

В Дарницком районе Киева обнаружили обезглавленное тело. Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в. Киеве.

"Вчера в 10:00 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение от прохожего о том, что возле озера он заметил (тело) обезглавленного мужчину. На место прибыли следственно-оперативные группы Главного и Дарницкого управлений полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт. Правоохранители пообщались с заявителем, изъяли вещественные доказательства, которые отправили на исследование. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, погибший мужчина - киевлянин 1983 года рождения, который ранее был судим за совершение краж, грабежей, угон автомобиля и сбыт наркотиков.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц", - отмечает Отдел коммуникации.