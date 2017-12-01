В Харькове при пожаре в частном доме погиб младенец, еще двоих детей госпитализировали

В результате пожара в частном доме в Холодногорском районе Харькова погибла 8-месячная девочка, ее двух братьев госпитализировано. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, пожар произошел 30 ноября, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения со спичками.

В полиции отметили, что трагедия случилась, когда 29-летняя мать оставила детей дома одних, чтобы позвонить со стационарного телефона в центре микрорайона. Их 32-летний отец в это время находился на работе. Семья на учете в полиции не состояла.

Дети были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

По данным врачей, двое мальчиков в возрасте 2 и 3 лет отравились угарным газом, а девочка получила ожоги разных частей тела и была помещена в ожоговый центр в тяжелом состоянии. Медикам не удалось ее спасти.

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Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о пожаре в частном доме на двух хозяев по ул. Беломорской, 28 поступило в 12:35. Спасателям позвонил случайный свидетель, который заметил дым.

Возле дома он встретил двух мальчиков, которые рассказали, что внутри дома осталась их сестра.

Мужчина, войдя в задымленный дом, нашел в одной из комнат девочку и вынес ее на улицу.

К месту пожара были направлены 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС.

На момент их прибытия в одной из половин дома огнем были охвачены домашние вещи на площади около 10 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар в 13:45.