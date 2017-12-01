В Харькове случайный прохожий спас ребенка из горящего дома (видео)

В Харькове мужчина вынес из горящего частного дома восьмимесячного младенца.

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Как говорится в сюжете ТСН, мужчина сначала заметил дым, который валил в одного из частных домов. Через минуту к нему выбежало двое перепуганных малышей и сказали, что в доме – их сестренка.

Мужчина не раздумывая бросился в дом и вынес оттуда 8-месячного младенца. Девочка получила многочисленные ожоги, за ее жизнь сейчас борются врачи. Ее братьев - двух и трех лет - тоже доставили в больницу. Они надышались угарным газом.

Почему вспыхнул пожар, пока неизвестно. Мать детей утверждает, все произошло лишь за несколько минут, на которые она оставила детей.