В Одесской области возле кладбища обнаружили 40 снарядов времен Второй мировой войны

В Одесской области вчера, 31 октября, возле кладбища обнаружено 40 артиллеристских снарядов времен Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Одесской области водолазы изъяли снаряды из нацистского судна, которое затонуло в свой первый рейс (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в селе Павловка Раздельнянского района возле местного кладбища выявлено 40 снарядов калибра 120 мм.

В пресс-службе уточнили, что снаряды обнаружены во время земляных работ.