В Одесской области возле кладбища обнаружили 40 снарядов времен Второй мировой войны
12:06, 01 ноября 2017Общество
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Сейчас решается вопрос об их изъятии и уничтожении.
Снаряды были обнаружены во время земляных работ \ Скриншот
В Одесской области вчера, 31 октября, возле кладбища обнаружено 40 артиллеристских снарядов времен Второй мировой войны.
Читайте такжеВ Одесской области водолазы изъяли снаряды из нацистского судна, которое затонуло в свой первый рейс (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в селе Павловка Раздельнянского района возле местного кладбища выявлено 40 снарядов калибра 120 мм.
В пресс-службе уточнили, что снаряды обнаружены во время земляных работ.
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