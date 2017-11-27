В Одессе арестовали активиста, подозреваемого в травмировании начальника областной полиции во время протеста в Городском саду

Приморский районный суд Одессы взял под круглосуточный домашний арест активиста Игоря Бея, который подозревается в участии в массовых беспорядках во время протеста против застройки Летнего театра и вырубки более 100 деревьев, состоявшейся 18 ноября в Городском саду, а также нанесении травмы во время этих событий начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области генералу Дмитрию Головину.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о мере пресечения суд принял сегодня, 27 ноября. Круглосуточный домашний арест определен сроком на 54 дня. Бею инкриминируют ст. 294 (массовые беспорядки) УКУ.

Представитель прокуратуры настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время заседания судья зачитал выдержки из допроса Головина, который был проведен подчиненным генерала. Из показаний Головина следует, что 18 ноября в Городском саду были, в том числе «радикально настроенные» молодые люди, которые вели себя агрессивно, выражались нецензурно, оскорбляли правоохранителей и пр. В Городском саду произошли столкновения протестующих с полицией, во время которых травму головы получил Головин.

«Согласно медицинской справке, рваная рана кожи головы, сотрясение мозга, внутричерепное кровоизлияние», - зачитал судья. Каким именно образом получено телесное повреждение Головин не знает, так как не видел, кто именно и какой предмет в него бросили. В то же время он указывает, что узнал лидера организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула и активиста Сергея Стерненко, который «ударил меня ногой в колено».

Адвокат 21-летнего Бея заявила, что ходатайство прокуратуры выстроено на общем описании событий 18 ноября, и нет доказательств того, что ее подзащитный организовывал массовые беспорядки. В то же время она отметила, что молодой человек во время акции протеста действительно бросил баллончик с краской, которым собирался писать проукраинские лозунги, но целился в неизвестных, провоцировавших беспорядки. Адвокат подчеркнула, что подозреваемый самостоятельно, без получения повестки пришел в полицию на допрос, а также сегодня в суд, хотя знает, что его знакомых Стерненко и Ганула уже арестовали.

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Во время заседания активист признал, что бросил баллончик с краской. Однако он утверждает, что сделал это нецеленаправленно в Головина.

Во время избрания меры пресечения несколько человек заявили о готовности взять Бея на поруки. Это, в частности, депутат Верховной Рады Юрий Левченко, депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая (фракция «Самопомич»), руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, общественник Сергей Гуцалюк.

Заслушав стороны, после почти 4-часового пребывания в совещательной комнате, суд отказал прокуратуре в ходатайстве о содержании в СИЗО, а также желающим взять активиста на поруки.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых начальник регионального главка генерал Дмитрий Головин, которому разбили голову.

23 ноября Приморский райсуд Одессы на два месяца арестовал без права внесения залога лидера общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, которому вменяют организацию и участие в массовых беспорядках во время акции протеста в Городском саду.

24 ноября тот же суд арестовал активиста Сергея Стерненко на два месяца с альтернативой залога в более 600 тыс. грн, которые внес глава Одесской ОГА Максим Степанов.