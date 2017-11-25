Суд арестовал экс-главу одесского "Правого сектора" Стерненко на два месяца

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней для бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который подозревается в организации беспорядков 18 ноября в Городском саду. Об этом сообщила "Думская".

Читайте такжеНа владельца строительной империи Kadorr Кивана готовится еще один пакет обращений в силовые структуры

При этом суд установил для Стерненко возможность выйти под залог в размере 608 тыс. грн.

Защита намерена обжаловать решение суда. Сам Стерненко попросил в Facebook помочь ему собрать деньги на залог.

Напомним, ранее Максим Степанов инициировал проверку законности решений горсовета по застройке Летнего театра в Городском саду Одессы. Он отметил недопустимость застройки территорий, имеющих историческую ценность для региона.

Справка: Городской сад был разбит Феликсом де Рибасом в начале XIX века, однако не был открыт для широкой общественности. В 1837 году была осуществлена первая реконструкция и благоустройство сада. В 1920-е в его северной части был создан Летний театр Одесской филармонии.