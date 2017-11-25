Глава Одесской ОГА внесет залог за активиста, задержанного за беспорядки во время защиты Летнего театра

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил о намерении внести залог за бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который был арестован по делу о столкновениях с полицией 18 ноября. Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что сумма залога - категорически недопустимая. Сергей Стерненко выйдет на свободу в понедельник. Я лично внесу за него залог. За справедливость нужно бороться", - отметил губернатор.

Читайте такжеНежелательные гости в Одессе: опубликован "черный список" артистов, чьи концерты будут срывать (фото, видео)

Глава Одесской ОДА также добавил, что при этом не одобряет все действия активиста.

"Это не значит, что я согласен со всеми действиями Стерненко. И об этом я ему говорил и лично, и публично", - написал Степанов.

"Здесь о другом. О справедливости. О летнем театре. Об Одессе, одесситах и человечности", - резюмировал он.

Напомним, 24 ноября в Одессе суд принял решение об аресте Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в организации массовых беспорядков в городском саду Одессы 18 ноября. Суд определил залог за экс-лидера одесского " Правого сектора" в размере 600 тысяч гривен.