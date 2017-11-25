Глава Одесской ОГА внесет залог за активиста, задержанного за беспорядки во время защиты Летнего театра
Намерения внести залог не значат, что Степанов согласен со всеми действиями Стерненко, отметил глава Одесской ОГА.
Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил о намерении внести залог за бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который был арестован по делу о столкновениях с полицией 18 ноября. Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.
"Я считаю, что сумма залога - категорически недопустимая. Сергей Стерненко выйдет на свободу в понедельник. Я лично внесу за него залог. За справедливость нужно бороться", - отметил губернатор.
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Глава Одесской ОДА также добавил, что при этом не одобряет все действия активиста.
"Это не значит, что я согласен со всеми действиями Стерненко. И об этом я ему говорил и лично, и публично", - написал Степанов.
"Здесь о другом. О справедливости. О летнем театре. Об Одессе, одесситах и человечности", - резюмировал он.
Напомним, 24 ноября в Одессе суд принял решение об аресте Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в организации массовых беспорядков в городском саду Одессы 18 ноября. Суд определил залог за экс-лидера одесского " Правого сектора" в размере 600 тысяч гривен.