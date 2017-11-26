Водителю, который насмерть сбил 13-летнего велосипедиста и пытался скрыться, грозит 8 лет тюрьмы

В Сумской области будут судить водителя, который летом насмерть сбил 13-летнего велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, Конотопская местная прокуратура 24 ноября направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего водителя, который обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, а его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Волынской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

Согласно сообщению, ДТП произошло 1 июня. «Обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем УАЗ Патриот, двигался из поселка городского типа Великая Писаревка в пгт. Краснополье. В районе села Землянка Краснопольского района пытался обогнать велосипедиста, однако в это время парень начал поворачивать налево и таким образом оказался под колесами транспортного средства. С места происшествия водитель автомобиля скрылся. От полученных травм 13-летний парень скончался на месте. Найти машину помогли друзья потерпевшего, которые вместе с ним катались на велосипедах. Описанный автомобиль обнаружили в лесу, недалеко от места происшествия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации руководителя Конотопской местной прокуратуры Сергея Сегиды, досудебным следствием собрано достаточно доказательств того, что водитель нарушил ряд требований Правил дорожного движения, в частности не принял меры к снижению скорости во время объезда препятствия. Водителю грозит наказание - до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошла масштабная пьяная ДТП, свидетели хотели устроить самосуд над водителем.