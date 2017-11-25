В Киеве произошло масштабное пьяное ДТП, свидетели хотели устроить над водителем самосуд (фото)

В столице на проспекте Победы ночью произошло пьяное ДТП с пострадавшими. Эта история началась еще на Житомирской трассе, пишет на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

Там фуру Volvo остановили полицейские для проверки. Как выяснилось, водитель Виктор был пьян. Стражи порядка составили протокол. Позже на место приехал поручител, заверил, что Виктор больше не сядет за руль, а фуру поведет другой человек.

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"После оформления транспорт и мужчин отпустили. Но Виктор снова оказался за рулем. В столице На проспекте Победы мужчина не справился с управлением и по касательной врезался в припаркованный эвакуатор, а затем на полной скорости в автомобиль Toyota службы такси. Конечным пунктом остановки Volvo стало дерево", - говорится в сообщении.

Водитель Toyota получил тяжелейшие травмы позвоночника и был срочно госпитализирован.

"Свидетели чуть не устроили самосуд. Подоспела полиция. Затем Виктор избрал другую тактику и начал прикидываться дурачком. От теста на драгере отказался", - отметили в dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пьяная женщина выпала из авто и начала засыпать прямо на асфальте перед копами.