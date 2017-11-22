Самолет рейса "Стамбул-Одесса" после задержки из-за "минирования" вылетел в Украину

Самолет рейса "Стамбул-Одесса", вылет которого из аэропорта "Ататюрк" был задержан из-за сообщения о бомбе на борту, уже вылетел в Одессу.

Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.

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"Самолет рейса PS718 "Стамбул-Одесса" вылетел из Стамбула", - говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, сообщение о бомбе на борту самолете Boeing 737 поступило в офис «Международных авиалиний Украины» в Стамбуле в момент вылета самолета из аэропорта в 16.30. Сотрудники украинской компании позвонили представителям турецких властей с просьбой остановить вылет самолета. После этого пилот вернул самолет в безопасную зону на территории аэропорта. Пассажиры были эвакуированы в терминал, где они снова прошли проверку. Саперы также проверили багаж пассажиров самолета.

Кроме того, из соображений безопасности в аэропорту была начата проверка еще одного украинского самолета, который должен был лететь в Киев.